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Лампа LED Omegalight Ultra H3 2500lm, OLLEDH3UL-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лампа LED Omegalight Ultra H3 2500lm, OLLEDH3UL-1

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Лампа LED Omegalight Ultra H3 2500lm, OLLEDH3UL-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
590 руб.  800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 248003
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Характеристики

Бренд
OMEGALIGHT
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
25
Ресурс часов
30000
Цоколь
H3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
290

Описание товара Лампа LED Omegalight Ultra H3 2500lm, OLLEDH3UL-1

Автосвет OMEGALIGHT – это высококачественное осветительное решение для вашего автомобиля, сочетающее в себе эффективность и долговечность. С мощностью 25 Вт, эти лампы обеспечивают яркое и равномерное освещение на дороге, улучшая видимость и повышая безопасность вождения в темное время суток. Одним из ключевых преимуществ автосвета OMEGALIGHT является его впечатляющий ресурс работы – до 30,000 часов. Это обеспечивает долговременную эксплуатацию без необходимости частой замены, что делает их экономически выгодным выбором для каждого автовладельца. Бренд Omegalight славится своей надежностью и качеством, а их осветительные решения пользуются доверием водителей по всему миру. Установив автосвет OMEGALIGHT, вы можете быть уверены в стабильной работе и превосходном освещении на протяжении многих лет.

Отзывы о товаре Лампа LED Omegalight Ultra H3 2500lm, OLLEDH3UL-1




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Характеристики
Бренд
OMEGALIGHT
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
25
Ресурс часов
30000
Цоколь
H3
Страна производитель
Китай
Описание
Автосвет OMEGALIGHT – это высококачественное осветительное решение для вашего автомобиля, сочетающее в себе эффективность и долговечность. С мощностью 25 Вт, эти лампы обеспечивают яркое и равномерное освещение на дороге, улучшая видимость и повышая безопасность вождения в темное время суток. Одним из ключевых преимуществ автосвета OMEGALIGHT является его впечатляющий ресурс работы – до 30,000 часов. Это обеспечивает долговременную эксплуатацию без необходимости частой замены, что делает их экономически выгодным выбором для каждого автовладельца. Бренд Omegalight славится своей надежностью и качеством, а их осветительные решения пользуются доверием водителей по всему миру. Установив автосвет OMEGALIGHT, вы можете быть уверены в стабильной работе и превосходном освещении на протяжении многих лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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