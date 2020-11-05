8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C

Артикул: 232086
  • Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 1
  • Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 2
  • Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 3
  • Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 4
  • Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 5
  • Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 6
Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 1
Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 2
Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 3
Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 4
Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 5
Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото 6
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 232086
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендGreenBean
Тип товараМикрофон
Вес, кг0.9
Размеры (ШхВхТ)93х6х6 см
Комплектацияудочка микрофонная, переходник, чехол с наплечным ремнем, документация, упаковка
Карбоновая телескопическая микрофонная удочка (бум) GreenBean MicHolder 350C выдвигается на длину 3,5 м из сложенного состояния длиной 88,5 см, весит всего 0,63 кг. На конце удочки находится винт с резьбой 1/4 (в комплекте переходник 3/8). Конструкция содержит 5 сегментов, что облегчает выбор нужной длины, хранение и транспортировку. Секции выполнены из легкого и прочного углеродного волокна с толщиной стенки 1 мм, алюминиевые цанговые зажимы с резиновыми накладками надежно фиксируют секции. Благодаря прецизионно сбалансированной конструкции секции выдвигаются очень плавно и фиксируются без люфтов. Внутри удочки предусмотрен канал для кабеля. Рукоятка из вспененного материала длиной 63 см позволит комфортно удерживать удочку продолжительное время. В комплекте поставляется чехол с наплечным ремнем. Микрофонная удочка MicHolder 350C предназначена для использования в видео- и кинопроизводстве, позволяет поворачивать и направлять микрофон контролируемым образом, а также достаточно быстро передвигаться за источником звука.


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...