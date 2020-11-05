Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C

Карбоновая телескопическая микрофонная удочка (бум) GreenBean MicHolder 350C выдвигается на длину 3,5 м из сложенного состояния длиной 88,5 см, весит всего 0,63 кг. На конце удочки находится винт с резьбой 1/4 (в комплекте переходник 3/8). Конструкция содержит 5 сегментов, что облегчает выбор нужной длины, хранение и транспортировку. Секции выполнены из легкого и прочного углеродного волокна с толщиной стенки 1 мм, алюминиевые цанговые зажимы с резиновыми накладками надежно фиксируют секции. Благодаря прецизионно сбалансированной конструкции секции выдвигаются очень плавно и фиксируются без люфтов. Внутри удочки предусмотрен канал для кабеля. Рукоятка из вспененного материала длиной 63 см позволит комфортно удерживать удочку продолжительное время. В комплекте поставляется чехол с наплечным ремнем. Микрофонная удочка MicHolder 350C предназначена для использования в видео- и кинопроизводстве, позволяет поворачивать и направлять микрофон контролируемым образом, а также достаточно быстро передвигаться за источником звука.