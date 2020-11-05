Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 350C

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|GreenBean
|Тип товара
|Микрофон
|Вес, кг
|0.9
|Размеры (ШхВхТ)
|93х6х6 см
|Комплектация
|удочка микрофонная, переходник, чехол с наплечным ремнем, документация, упаковка
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