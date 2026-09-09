Микрофон Saramonic SR-PAX1

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микшер
Подключение
проводное
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253181
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Saramonic SR-PAX1 представляет собой двухканальный активный аудиомикшер с предусилителем и фантомным питанием, специально разработанный для камер DSLR, беззеркалок или видеокамер. Это компактный и легкий микшер, идеально подходящий для записи звука профессионального качества из двух источников и смешивания их в камеру. Он крепится к основанию камеры, а резьбовое гнездо на его основании позволяет устанавливать на штатив или корпус. SR-PAX1 имеет два симметричных входа XLR, два входа 3,5 мм (TRS) и два входа 6,3 мм, которые обеспечивают возможность приема сигналов от самых разных источников микрофона или линейного уровня, таких как беспроводные микрофоны и внешние аудиорекордеры. Уровни входа каждого канала можно легко контролировать с помощью регуляторов двойного усиления. Телефонное гнездо позволяет вам отслеживать звук в реальном времени. SR-PAX1 упрощает вашу запись, сокращая время при последующей обработке.
Saramonic SR-PAX1 представляет собой двухканальный активный аудиомикшер с предусилителем и фантомным питанием, специально разработанный для камер DSLR, беззеркалок или видеокамер. Это компактный и легкий микшер, идеально подходящий для записи звука профессионального качества из двух источников и смешивания их в камеру. Он крепится к основанию камеры, а резьбовое гнездо на его основании позволяет устанавливать на штатив или корпус. SR-PAX1 имеет два симметричных входа XLR, два входа 3,5 мм (TRS) и два входа 6,3 мм, которые обеспечивают возможность приема сигналов от самых разных источников микрофона или линейного уровня, таких как беспроводные микрофоны и внешние аудиорекордеры. Уровни входа каждого канала можно легко контролировать с помощью регуляторов двойного усиления. Телефонное гнездо позволяет вам отслеживать звук в реальном времени. SR-PAX1 упрощает вашу запись, сокращая время при последующей обработке.
Микрофон Saramonic SR-PAX1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микрофон Saramonic SR-PAX1