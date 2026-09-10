Микрофон Saramonic SmartMic+ Di для смартфонов (вход Apple Lightning)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Частотный диапазон
от 75 до 20000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362000
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Частотный диапазон
от 75 до 20000 Гц
Чувствительность
-35 дБ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х7
Вес, г.
500
Описание товара Микрофон Saramonic SmartMic+ Di для смартфонов (вход Apple Lightning)
Saramonic SmartMic+ Di — это специальный микрофон для продуктов на базе iOS. Устройство совместимо с такими продуктами Apple, как iPhone, iPad, iPod Touch с входом Apple Lightning. Разъём 3.5 мм для наушников на задней панели позволяет проводить мониторинг звука во время записи.
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Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Частотный диапазон
от 75 до 20000 Гц
Чувствительность
-35 дБ
Страна производитель
Китай
Saramonic SmartMic+ Di — это специальный микрофон для продуктов на базе iOS. Устройство совместимо с такими продуктами Apple, как iPhone, iPad, iPod Touch с входом Apple Lightning. Разъём 3.5 мм для наушников на задней панели позволяет проводить мониторинг звука во время записи.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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