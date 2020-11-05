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Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM

Артикул: 231625
  • Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM - фото 1
  • Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM - фото 2
  • Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM - фото 3
  • Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM - фото 4
  • Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM - фото 5
Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM - фото 1
Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM - фото 2
Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM - фото 3
Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM - фото 4
Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM - фото 5
4 920 руб. 
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+ 105 КэтКоинов
Артикул: 231625
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараАксессуары для студийных фотовспышек
Вес, кг1.09
Высота, см9
Длина, см24
Комплектацияголова выносная Godox AD-H600B, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
КреплениеBowens
Ширина, см13
Выносная голова Godox AD-H600B для вспышек Godox WITSTRO AD600B TTL/Bowens и Godox WITSTRO AD600BM Manual/Bowens - позволяет функциональнее работать с этими вспышками. Используя эту голову можно разделить сам моноблок и лампу.


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Самовывоз невозможен
Голова выносная Godox AD-H600B для вспышек AD600B/BM - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4920 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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