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Держатель Falcon Eyes CBH-3 для подъемника фона купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель Falcon Eyes CBH-3 для подъемника фона

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Держатель Falcon Eyes CBH-3 для подъемника фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231620
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х11
Вес, г.
900

Описание товара Держатель Falcon Eyes CBH-3 для подъемника фона

Комплект держателей Falcon Eyes CBH-3 для подъемника фона, крепится с помощью зажимов на стойки или распорки диаметром до 35 мм. Каждый держатель представляет собой стальную пластину с пазом для установки подъемника фона, например Falcon Eyes B-REEL (приобретается отдельно). Резиновые вставки на зажимах противодействуют проскальзыванию и повреждению стоек. В одном комплекте 2 держателя. 

Отзывы о товаре Держатель Falcon Eyes CBH-3 для подъемника фона




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект держателей Falcon Eyes CBH-3 для подъемника фона, крепится с помощью зажимов на стойки или распорки диаметром до 35 мм. Каждый держатель представляет собой стальную пластину с пазом для установки подъемника фона, например Falcon Eyes B-REEL (приобретается отдельно). Резиновые вставки на зажимах противодействуют проскальзыванию и повреждению стоек. В одном комплекте 2 держателя. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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