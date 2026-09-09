Top.Mail.Ru
Держатель Falcon Eyes TMB-30D двойной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель Falcon Eyes TMB-30D двойной

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель Falcon Eyes TMB-30D двойной - фото 1
Держатель Falcon Eyes TMB-30D двойной - фото 2
Держатель Falcon Eyes TMB-30D двойной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
  • Держатель Falcon Eyes TMB-30D двойной - фото 1
  • Держатель Falcon Eyes TMB-30D двойной - фото 2
  • Держатель Falcon Eyes TMB-30D двойной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 100 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231611
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х7х4
Вес, г.
300

Описание товара Держатель Falcon Eyes TMB-30D двойной

Держатель консоль Falcon Eyes TMB-30D используется для организации двух посадочных мест с резьбой 1/4. Устанавливается на любую опору (стойка, штатив, кронштейн и т. д.) с винтовым креплением 1/4 или 3/8, общая длина 35 см. Два подвижных крепления позволят отрегулировать положение оборудования не снимая его с консоли, ход каждого крепления 125 мм. Falcon Eyes TMB-30D можно использовать в комбинации с различными системами крепления для получения посадочных мест другого типа.

Отзывы о товаре Держатель Falcon Eyes TMB-30D двойной




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель консоль Falcon Eyes TMB-30D используется для организации двух посадочных мест с резьбой 1/4. Устанавливается на любую опору (стойка, штатив, кронштейн и т. д.) с винтовым креплением 1/4 или 3/8, общая длина 35 см. Два подвижных крепления позволят отрегулировать положение оборудования не снимая его с консоли, ход каждого крепления 125 мм. Falcon Eyes TMB-30D можно использовать в комбинации с различными системами крепления для получения посадочных мест другого типа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель Falcon Eyes TMB-30D двойной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...