Top.Mail.Ru
Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона - фото 1
Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
7,4 х 3,5 х 3
  • Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона - фото 1
  • Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231610
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Держатель
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
7,4 х 3,5 х 3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х3х3
Вес, г.
100

Описание товара Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона

Регулируемый держатель для установки смартфона на штатив. Лапки держателя снабжены противоскользящими накладками — ваш смартфон не выпадет из кронштейна. Одна из лапок подпружинена. В держатель можно установить смартфон шириной от 57 до 89 мм. На торцевой стороне кронштейна находится латунная закладная гайка с резьбой 1/4“ для крепления на штативе. На тыльной стороне установлена стальная круглая накладка для крепления держателя на магнитном основании.

Отзывы о товаре Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Держатель
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
7,4 х 3,5 х 3
Страна производитель
Китай
Описание
Регулируемый держатель для установки смартфона на штатив. Лапки держателя снабжены противоскользящими накладками — ваш смартфон не выпадет из кронштейна. Одна из лапок подпружинена. В держатель можно установить смартфон шириной от 57 до 89 мм. На торцевой стороне кронштейна находится латунная закладная гайка с резьбой 1/4“ для крепления на штативе. На тыльной стороне установлена стальная круглая накладка для крепления держателя на магнитном основании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...