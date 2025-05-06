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Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии

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Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная высота, см
41
  • Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231073
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная высота, см
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х8х8
Вес, кг.
1

Описание товара Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии

Стойка-тренога FELS-1020/B.0 — низкая компактная телескопическая стойка-тренога, в комплекте поставляется шаровая миниголовка, для цифровых камер. Высота стойки-треноги FELS-1020/B.0 от 41 до 102 см, крепежный адаптер диаметром 5/8 с винтом 1/4. Стойка-тренога комплектуется дополнительным пальцем диаметром 5/8 с винтом 1/4, который устанавливается на ножке. Три секции надежно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Стойка-тренога изготовлена из алюминиевого сплава, зажимы и крестовины - ABS пластик. Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка – 2,5 кг.

Отзывы о товаре Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии

Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Петра К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер



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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная высота, см
41
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка-тренога FELS-1020/B.0 — низкая компактная телескопическая стойка-тренога, в комплекте поставляется шаровая миниголовка, для цифровых камер. Высота стойки-треноги FELS-1020/B.0 от 41 до 102 см, крепежный адаптер диаметром 5/8 с винтом 1/4. Стойка-тренога комплектуется дополнительным пальцем диаметром 5/8 с винтом 1/4, который устанавливается на ножке. Три секции надежно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Стойка-тренога изготовлена из алюминиевого сплава, зажимы и крестовины - ABS пластик. Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка – 2,5 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Петра К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер


Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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