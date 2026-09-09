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Штанга гибкая Falcon Eyes NMBG-48M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штанга гибкая Falcon Eyes NMBG-48M

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Штанга гибкая Falcon Eyes NMBG-48M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230843
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х2
Вес, г.
700

Описание товара Штанга гибкая Falcon Eyes NMBG-48M

Falcon Eyes NMBG-48M — гибкий держатель диаметром 17 мм, длина 550 мм, используется вместе с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. На одном конце располагается головка диаметром 5/8 с резьбой 3/8, на другом — головка 5/8 с резьбой 1/4.

Отзывы о товаре Штанга гибкая Falcon Eyes NMBG-48M




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes NMBG-48M — гибкий держатель диаметром 17 мм, длина 550 мм, используется вместе с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. На одном конце располагается головка диаметром 5/8 с резьбой 3/8, на другом — головка 5/8 с резьбой 1/4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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