Трансмиттер Yongnuo YN-560C-TX II для Canon

Настоящее изделие более компактно, чем YN560-TX. Поддерживает быструю блокировку. Поддерживает работать со вспышками YN560III/YN560IV/YN660/YN968N/YN860Li. Поддерживает показать информацию о группах вспышек. 2 режима отображения: разбиение на страницы, прокрутка экрана. Поддерживает M, Multi режим. Поддерживает установить мощность и угол освечивания вспышек в 6 группах. Совместим с RF-602/RF603/RF603 II/RF605. 16 каналов передачи, дальность управления - 100 м. Отчетливый ЖК-дисплей. Поддерживает управлять затвором фотокамеры через трансивер RF-602/RF603(II)/RF605. Настоящее изделие получает CE, FCC и Telec сертификат.
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