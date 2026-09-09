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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231177
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Описание товара Сетевой адаптер Godox AC26 для AD600Pro
Адаптер предназначен для питания вспышек от сети переменного тока (устанавливается на место штатного аккумулятора). Корпус адаптера изготовлен из пластика. На тыльной стороне находятся: разъём питания для подключения адаптера к сети переменного тока, выключатель с индикацией, и гнездо для предохранителя. Адаптер имеет активное охлаждение. Фиксация адаптера на корпусе вспышки осуществляется подпружиненной кнопкой на нижней поверхности адаптера. Крепление адаптера осуществляется на пазы на корпусе вспышки за счёт «шипов» на корпусе адаптера. Подключение адаптера к источнику питания осуществляется комплектным кабелем длиной около 5 м.
Адаптер предназначен для питания вспышек от сети переменного тока (устанавливается на место штатного аккумулятора). Корпус адаптера изготовлен из пластика. На тыльной стороне находятся: разъём питания для подключения адаптера к сети переменного тока, выключатель с индикацией, и гнездо для предохранителя. Адаптер имеет активное охлаждение. Фиксация адаптера на корпусе вспышки осуществляется подпружиненной кнопкой на нижней поверхности адаптера. Крепление адаптера осуществляется на пазы на корпусе вспышки за счёт «шипов» на корпусе адаптера. Подключение адаптера к источнику питания осуществляется комплектным кабелем длиной около 5 м.
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