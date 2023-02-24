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Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon

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Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 1
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 2
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 3
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 4
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 5
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 6
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 7
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 8
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 1
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 2
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 3
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 4
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 5
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 6
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 7
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 8
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350975
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
TTL автовспышка
Да
Габаритные размеры, мм
70х70х58
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Стробоскопическая вспышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х7
Вес, г.
200

Описание товара Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL совместим с фотоаппаратами системы Canon E-TTL / E-TTL II, работает на частоте 2, 4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек в пределах 5 групп, 32 каналов и 99 идентификаторных номеров беспроводной сети, избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту. Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи крупных кнопок, расположенных на корпусе: сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части — функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления. Вы можете управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 сек, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др. Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в «спящий режим». Для экономии заряда батереи подсветку дисплея можно отключить. Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора. Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3, 5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика. Радиосинхронизатор устанавливается в «башмак» фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что беспроводной радиосинхронизатор остается надежно закрепленным на горячем башмаке.

Отзывы о товаре Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon

24.02.2023
Расудан

Достоинства:
Удобный и простой в работе синхронизатор.
Легко разобраться с настройками.

Комментарий:
Быстрая доставка.
Качественный товар.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
TTL автовспышка
Да
Габаритные размеры, мм
70х70х58
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Стробоскопическая вспышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL совместим с фотоаппаратами системы Canon E-TTL / E-TTL II, работает на частоте 2, 4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек в пределах 5 групп, 32 каналов и 99 идентификаторных номеров беспроводной сети, избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту. Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи крупных кнопок, расположенных на корпусе: сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части — функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления. Вы можете управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 сек, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др. Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в «спящий режим». Для экономии заряда батереи подсветку дисплея можно отключить. Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора. Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3, 5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика. Радиосинхронизатор устанавливается в «башмак» фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что беспроводной радиосинхронизатор остается надежно закрепленным на горячем башмаке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.02.2023
Расудан

Достоинства:
Удобный и простой в работе синхронизатор.
Легко разобраться с настройками.

Комментарий:
Быстрая доставка.
Качественный товар.


Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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