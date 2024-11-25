Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
250x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
159 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221086
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
250x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.5х0.25
Вес, кг.
20
Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK – самый мощный катадиоптрический (зеркально-линзовый) телескоп в серии Skyline PRO. Он сочетает высокое качество изображения и небольшие габариты трубы. Телескоп способен показать детали строения атмосферных поясов на Юпитере, провалы в кольцах Сатурна, наиболее заметные образования на Марсе, множество крупных и мелких кратеров и горок на Луне, компактные туманности и звездные скопления. Этот телескоп также окажется удачным выбором для наблюдений с балкона или других мест с ограниченным пространством, где важны небольшие габариты.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
250x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK – самый мощный катадиоптрический (зеркально-линзовый) телескоп в серии Skyline PRO. Он сочетает высокое качество изображения и небольшие габариты трубы. Телескоп способен показать детали строения атмосферных поясов на Юпитере, провалы в кольцах Сатурна, наиболее заметные образования на Марсе, множество крупных и мелких кратеров и горок на Луне, компактные туманности и звездные скопления. Этот телескоп также окажется удачным выбором для наблюдений с балкона или других мест с ограниченным пространством, где важны небольшие габариты.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Комментарий:
очень мощный простой в обращении
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK
Достоинства:
Комментарий:
очень мощный простой в обращении