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Телескоп Sky-Watcher Dob 10" (250/1200) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Sky-Watcher Dob 10" (250/1200)

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Телескоп Sky-Watcher Dob 10&quot; (250/1200) - фото 1
Телескоп Sky-Watcher Dob 10&quot; (250/1200) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Телескоп Sky-Watcher Dob 10&quot; (250/1200) - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher Dob 10&quot; (250/1200) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221063
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Размеры в упаковке, м
1.26х0.57х0.5
Вес, кг.
24.5

Описание товара Телескоп Sky-Watcher Dob 10" (250/1200)

Sky-Watcher Dob 10 (250/1200) Retractable – это качественный светосильный телескоп на монтировке Добсона. Особенностью данной модели является особая конструкция: для хранения и транспортировки оптическая труба складывается, становясь короче в полтора раза. Такое решение позволило добиться максимально компактных размеров и малого веса телескопа при сохранении выдающихся оптических характеристик.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher Dob 10" (250/1200)




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Описание
Sky-Watcher Dob 10 (250/1200) Retractable – это качественный светосильный телескоп на монтировке Добсона. Особенностью данной модели является особая конструкция: для хранения и транспортировки оптическая труба складывается, становясь короче в полтора раза. Такое решение позволило добиться максимально компактных размеров и малого веса телескопа при сохранении выдающихся оптических характеристик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп Sky-Watcher Dob 10" (250/1200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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