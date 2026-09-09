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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian

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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 1
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 2
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 3
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 4
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 5
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 6
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 7
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 8
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 9
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Уровень пользователя
для профессионалов
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
190
Максимальное увеличение (X)
380х
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 1
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 2
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 3
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 4
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 5
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 6
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 7
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 8
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 9
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
269 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251060
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Уровень пользователя
для профессионалов
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
190
Максимальное увеличение (X)
380х
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.46х0.39
Вес, кг.
17

Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian

Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian – это нечасто встречающаяся вариация зеркально-линзового телескопа. Оптическая труба, собранная по схеме Максутова-Ньютона, хотя и состоит только из сферических линз и зеркал, не демонстрирует оптические искажения, хроматизм и кому. По всему полю зрения наблюдается четкая и контрастная картинка даже на больших увеличениях. Однако плата за это – достаточно большие габариты и увеличенный вес оптической трубы. Поэтому оптическая труба Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian мало подходит для мобильных наблюдений. Она больше ориентирована на стационарное использование. Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian – универсальная оптическая труба, которая показывает впечатляющие результаты и при визуальных наблюдениях, и при астрофотографии. Двухскоростной фокусер Крейфорда позволяет легко выполнять точную и плавную фокусировку на интересующих вас объектах. Оптика хорошо собирает свет, не создает внутренних отражений и минимизирует все основные аберрации. Оптическая труба ориентирована на требовательных пользователей разного уровня подготовки.

Отзывы о товаре Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Уровень пользователя
для профессионалов
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
190
Максимальное увеличение (X)
380х
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian – это нечасто встречающаяся вариация зеркально-линзового телескопа. Оптическая труба, собранная по схеме Максутова-Ньютона, хотя и состоит только из сферических линз и зеркал, не демонстрирует оптические искажения, хроматизм и кому. По всему полю зрения наблюдается четкая и контрастная картинка даже на больших увеличениях. Однако плата за это – достаточно большие габариты и увеличенный вес оптической трубы. Поэтому оптическая труба Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian мало подходит для мобильных наблюдений. Она больше ориентирована на стационарное использование. Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian – универсальная оптическая труба, которая показывает впечатляющие результаты и при визуальных наблюдениях, и при астрофотографии. Двухскоростной фокусер Крейфорда позволяет легко выполнять точную и плавную фокусировку на интересующих вас объектах. Оптика хорошо собирает свет, не создает внутренних отражений и минимизирует все основные аберрации. Оптическая труба ориентирована на требовательных пользователей разного уровня подготовки.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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