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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Уровень пользователя
для профессионалов
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
190
Максимальное увеличение (X)
380х
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
269 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251060
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Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian
Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian – это нечасто встречающаяся вариация зеркально-линзового телескопа. Оптическая труба, собранная по схеме Максутова-Ньютона, хотя и состоит только из сферических линз и зеркал, не демонстрирует оптические искажения, хроматизм и кому. По всему полю зрения наблюдается четкая и контрастная картинка даже на больших увеличениях. Однако плата за это – достаточно большие габариты и увеличенный вес оптической трубы. Поэтому оптическая труба Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian мало подходит для мобильных наблюдений. Она больше ориентирована на стационарное использование. Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian – универсальная оптическая труба, которая показывает впечатляющие результаты и при визуальных наблюдениях, и при астрофотографии. Двухскоростной фокусер Крейфорда позволяет легко выполнять точную и плавную фокусировку на интересующих вас объектах. Оптика хорошо собирает свет, не создает внутренних отражений и минимизирует все основные аберрации. Оптическая труба ориентирована на требовательных пользователей разного уровня подготовки.
Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian – это нечасто встречающаяся вариация зеркально-линзового телескопа. Оптическая труба, собранная по схеме Максутова-Ньютона, хотя и состоит только из сферических линз и зеркал, не демонстрирует оптические искажения, хроматизм и кому. По всему полю зрения наблюдается четкая и контрастная картинка даже на больших увеличениях. Однако плата за это – достаточно большие габариты и увеличенный вес оптической трубы. Поэтому оптическая труба Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian мало подходит для мобильных наблюдений. Она больше ориентирована на стационарное использование. Sky-Watcher BK MAK190 Newtonian – универсальная оптическая труба, которая показывает впечатляющие результаты и при визуальных наблюдениях, и при астрофотографии. Двухскоростной фокусер Крейфорда позволяет легко выполнять точную и плавную фокусировку на интересующих вас объектах. Оптика хорошо собирает свет, не создает внутренних отражений и минимизирует все основные аберрации. Оптическая труба ориентирована на требовательных пользователей разного уровня подготовки.
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