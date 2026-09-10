Телескоп Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 SynScan GOTO (new ver)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Монтировка
экваториальная HEQ5
Диаметр объектива
200
Максимальное увеличение (X)
400x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
292 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 423584
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная HEQ5
Диаметр объектива
200
Максимальное увеличение (X)
400x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.71х0.4
Вес, кг.
44
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 SynScan GOTO (new ver)
Перед вами обновленная версия мощного рефлектора Ньютона Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 SynScan GOTO. Изменение коснулось крепления «ласточкин хвост». Если предыдущая модификация поддерживала только стандартные пластины, то эта модель снабжена двойным креплением. В него можно устанавливать как узкие (стандартные), так и широкие (Лосманди) пластины. Кроме того, крепление дополнено двумя стопорными винтами, благодаря чему оптическая труба фиксируется в зажиме более прочно и становится более устойчивой.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная HEQ5
Диаметр объектива
200
Максимальное увеличение (X)
400x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1000
Страна производитель
Китай
Перед вами обновленная версия мощного рефлектора Ньютона Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 SynScan GOTO. Изменение коснулось крепления «ласточкин хвост». Если предыдущая модификация поддерживала только стандартные пластины, то эта модель снабжена двойным креплением. В него можно устанавливать как узкие (стандартные), так и широкие (Лосманди) пластины. Кроме того, крепление дополнено двумя стопорными винтами, благодаря чему оптическая труба фиксируется в зажиме более прочно и становится более устойчивой.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 SynScan GOTO (new ver) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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