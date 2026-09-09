Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ5
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
120
Максимальное увеличение (X)
240х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221073
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
120
Максимальное увеличение (X)
240х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.5х0.25
Вес, кг.
28
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ5
Линзовый телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ5 станет отличным подарком любителю астрономии. Просветленная стеклянная оптика формирует качественное изображение с хорошей прорисовкой деталей. Эта модель собирает на 38% больше света, чем рефракторы с объективом 102 мм, и прекрасно подходит для изучения Луны, планет Солнечной системы и объектов дальнего космоса. Телескоп поставляется с усиленной экваториальной монтировкой EQ5, которая обеспечивает точное ведение небесных тел во время наблюдений.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
120
Максимальное увеличение (X)
240х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
1000
Страна производитель
Китай
Линзовый телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ5 станет отличным подарком любителю астрономии. Просветленная стеклянная оптика формирует качественное изображение с хорошей прорисовкой деталей. Эта модель собирает на 38% больше света, чем рефракторы с объективом 102 мм, и прекрасно подходит для изучения Луны, планет Солнечной системы и объектов дальнего космоса. Телескоп поставляется с усиленной экваториальной монтировкой EQ5, которая обеспечивает точное ведение небесных тел во время наблюдений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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