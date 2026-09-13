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Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольный
Уровень пользователя
для опытных, для профессионалов
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
254
Максимальное увеличение (X)
500
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
169 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722795
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Описание товара Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10" (250/1270)
Телескоп Levenhuk New Skyline PRO 10" на монтировке Добсона – это превосходный инструмент для глубокого погружения в мир астрономии. С его помощью вы откроете для себя не только планеты Солнечной системы, но и множество далеких туманностей, галактик и шаровых скоплений. Высокое качество изображения обеспечивается параболическим главным зеркалом, которое эффективно собирает свет, устраняет сферическую аберрацию и делает видимую картинку четкой. Алюминиевое покрытие гарантирует отражательную способность на уровне 92–95%, что будет особенно полезно при наблюдении тусклых, сильно удаленных объектов. Материал оптики – стекло BK-7.
Телескоп Levenhuk New Skyline PRO 10" на монтировке Добсона – это превосходный инструмент для глубокого погружения в мир астрономии. С его помощью вы откроете для себя не только планеты Солнечной системы, но и множество далеких туманностей, галактик и шаровых скоплений. Высокое качество изображения обеспечивается параболическим главным зеркалом, которое эффективно собирает свет, устраняет сферическую аберрацию и делает видимую картинку четкой. Алюминиевое покрытие гарантирует отражательную способность на уровне 92–95%, что будет особенно полезно при наблюдении тусклых, сильно удаленных объектов. Материал оптики – стекло BK-7.
Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10" (250/1270) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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