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Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10" (250/1270) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10" (250/1270)

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Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10&quot; (250/1270) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольный
Уровень пользователя
для опытных, для профессионалов
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
254
Максимальное увеличение (X)
500
Оптическая схема
Ньютона
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  • Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10&quot; (250/1270) - фото 2
  • Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10&quot; (250/1270) - фото 3
  • Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10&quot; (250/1270) - фото 4
  • Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10&quot; (250/1270) - фото 5
  • Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10&quot; (250/1270) - фото 6
  • Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10&quot; (250/1270) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
169 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722795
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольный
Уровень пользователя
для опытных, для профессионалов
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
254
Максимальное увеличение (X)
500
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.34х0.71х0.38
Вес, кг.
36.2

Описание товара Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10" (250/1270)

Телескоп Levenhuk New Skyline PRO 10" на монтировке Добсона – это превосходный инструмент для глубокого погружения в мир астрономии. С его помощью вы откроете для себя не только планеты Солнечной системы, но и множество далеких туманностей, галактик и шаровых скоплений. Высокое качество изображения обеспечивается параболическим главным зеркалом, которое эффективно собирает свет, устраняет сферическую аберрацию и делает видимую картинку четкой. Алюминиевое покрытие гарантирует отражательную способность на уровне 92–95%, что будет особенно полезно при наблюдении тусклых, сильно удаленных объектов. Материал оптики – стекло BK-7.

Отзывы о товаре Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10" (250/1270)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольный
Уровень пользователя
для опытных, для профессионалов
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
254
Максимальное увеличение (X)
500
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1270
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk New Skyline PRO 10" на монтировке Добсона – это превосходный инструмент для глубокого погружения в мир астрономии. С его помощью вы откроете для себя не только планеты Солнечной системы, но и множество далеких туманностей, галактик и шаровых скоплений. Высокое качество изображения обеспечивается параболическим главным зеркалом, которое эффективно собирает свет, устраняет сферическую аберрацию и делает видимую картинку четкой. Алюминиевое покрытие гарантирует отражательную способность на уровне 92–95%, что будет особенно полезно при наблюдении тусклых, сильно удаленных объектов. Материал оптики – стекло BK-7.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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