Кресло руководителя Бюрократ T-9923WALNUT/BLACK черный кожа
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
200
Материал крестовины
дерево/металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 216737
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
200
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
дерево/металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
25.8
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9923WALNUT/BLACK черный кожа
Кресло руководителя с регулировкой высоты, пластиковыми подлокотниками с накладками из искусственной кожи, подголовником, пластиковой крестовиной с защитными накладками и ограничением по весу 200 кг. Отличительной особенностью данной модели является механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении.
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Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
200
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
дерево/металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
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Страна производитель
Китай
Кресло руководителя с регулировкой высоты, пластиковыми подлокотниками с накладками из искусственной кожи, подголовником, пластиковой крестовиной с защитными накладками и ограничением по весу 200 кг. Отличительной особенностью данной модели является механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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