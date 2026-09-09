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Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа

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Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа - фото 1
Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа - фото 2
Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа - фото 3
Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа - фото 4
Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа - фото 4
  • Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311693
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
22.5

Описание товара Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа

Плоский хромированный каркас. Подлокотники с мягкими кожаными накладками. Масса: 22,5 кг.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Плоский хромированный каркас. Подлокотники с мягкими кожаными накладками. Масса: 22,5 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ JONS-LOW-V/BLACK на полозьях черный кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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