Кресло Cactus CS-CHR-DUO-BBK черный кожзам с подголов. крестов. алюминий пластик черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожзам
Тип установки
на ножках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695235
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожзам
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х58х33
Вес, кг.
27.6
Описание товара Кресло Cactus CS-CHR-DUO-BBK черный кожзам с подголов. крестов. алюминий пластик черный
Кресло CACTUS CS-CHR-DUO-BBK черный кожзам с подголовником крестовина алюминий 2002012 отличается строгими и лаконичными линиями, которые вписываются как в домашний, так и в офисный интерьер. Уникальная форма лучей крестовина придаёт креслу дополнительную устойчивость и долговечность, обеспечивает комфорт и придает уверенности самым требовательным пользователям.
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Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожзам
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Кресло CACTUS CS-CHR-DUO-BBK черный кожзам с подголовником крестовина алюминий 2002012 отличается строгими и лаконичными линиями, которые вписываются как в домашний, так и в офисный интерьер. Уникальная форма лучей крестовина придаёт креслу дополнительную устойчивость и долговечность, обеспечивает комфорт и придает уверенности самым требовательным пользователям.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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