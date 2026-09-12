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Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево

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Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 1
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 2
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 3
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 4
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 5
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 6
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 7
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 8
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 9
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 10
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 11
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 12
Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 1
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 2
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 3
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 4
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 5
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 6
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 7
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 8
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 9
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 10
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 11
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 12
  • Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703267
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
67х66х38
Вес, кг.
16.6

Описание товара Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево

Каркас и подлокотники деревянные цвета «темный орех». Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ T-9928WALNUT-CF, зеленый, кожа, на ножках, дерево




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Каркас и подлокотники деревянные цвета «темный орех». Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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