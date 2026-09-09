Микроволновая печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь
Описание товара Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь Лучшая модель для современной кухни, и выгодное для готовки дополнение. Благодаря правильной регулировке температуры может за считанные минуты хорошо разогреть блюдо и разморозить продукты. Таймер настраивается с помощью кнопок на панели. Встроенный дисплей делает настройку простой и удобной. Есть подсветка камеры при работе микроволновой печи. После окончания работы воспроизводится сигнал. Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам , Аэрогрили , Грили , Йогуртницы , Микроволновые печи , Минипечи , Мороженицы , Мультиварки , Мультипекари , Пароварки , Плитки электрические , Сушилки для овощей и фруктов , Сэндвичницы , Тостеры , Фритюрницы , Хлебопечки , Электроблинницы , недорогие , инверторные , с механическим управлением , с грилем , с откидной дверцей , 23 л , 800 Вт , 900 Вт , 1000 Вт , большие , белые Теги товара: 20 л , 700 Вт , маленькие , для офиса
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