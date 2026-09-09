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Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С)

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Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото 1
Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото 2
Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото 3
Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото 4
Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Выпрямитель
  • Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото 1
  • Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото 2
  • Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото 3
  • Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото 4
  • Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207978
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Выпрямитель
Дисплей
нет
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
1
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
215
Мощность
65 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х8х5
Вес, г.
460

Описание товара Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С)

Необходимый аксессуар для каждой женщины, которая желает иметь гладкие, красивые, блестящие волосы и идеальную укладку. Утюжок чрезвычайно прост в управлении и удобен для использования в любой ситуации.

Отзывы о товаре Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С)




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Выпрямитель
Дисплей
нет
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
1
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
215
Мощность
65 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Развернуть
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Описание
Необходимый аксессуар для каждой женщины, которая желает иметь гладкие, красивые, блестящие волосы и идеальную укладку. Утюжок чрезвычайно прост в управлении и удобен для использования в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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