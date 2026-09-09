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Смеситель для ванны Lemark Vista LM7651C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Lemark Vista LM7651C

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Смеситель для ванны Lemark Vista LM7651C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Vista LM7651C - фото 2
Смеситель для ванны Lemark Vista LM7651C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
0
Длина излива
418
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны Lemark Vista LM7651C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Vista LM7651C - фото 2
  • Смеситель для ванны Lemark Vista LM7651C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 272 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204455
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, держатель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
0
Длина излива
418
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х18х13
Вес, кг.
2.13

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Vista LM7651C

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях. Чистите смеситель мягкой тканью без использования абразивных средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и других кислот.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Vista LM7651C




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, держатель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
0
Длина излива
418
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях. Чистите смеситель мягкой тканью без использования абразивных средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и других кислот.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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