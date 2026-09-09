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Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C

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Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C - фото 1
Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C - фото 2
Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C - фото 3
Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C - фото 4
Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C - фото 1
  • Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C - фото 2
  • Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C - фото 3
  • Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C - фото 4
  • Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
10 425 руб.  12 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204445
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
21х16х10
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C

Смеситель с гигиеническим душем LEMARK LM7166C имеет хромированное покрытие, которое исключает образование коррозии, ржавчины и известкового налета. Модель рассчитана на длительный срок службы, а также сохраняет первоначальные свойства, так как произведена из качественных, устойчивых к износу и деформации материалов. За счет небольшого размера изделия обеспечивается удобство в процессе монтажа, в том числе в условиях ограниченного пространства. Смеситель оптимален для использования в гостиницах, квартирах или на дачах. Модель предназначена для крепления к биде. Удалять загрязнения с изделия можно с помощью мягкой влажной салфетки и специального средства.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Чехия
Описание
Смеситель с гигиеническим душем LEMARK LM7166C имеет хромированное покрытие, которое исключает образование коррозии, ржавчины и известкового налета. Модель рассчитана на длительный срок службы, а также сохраняет первоначальные свойства, так как произведена из качественных, устойчивых к износу и деформации материалов. За счет небольшого размера изделия обеспечивается удобство в процессе монтажа, в том числе в условиях ограниченного пространства. Смеситель оптимален для использования в гостиницах, квартирах или на дачах. Модель предназначена для крепления к биде. Удалять загрязнения с изделия можно с помощью мягкой влажной салфетки и специального средства.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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