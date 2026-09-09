Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для биде Lemark Solo LM7166C
Смеситель с гигиеническим душем LEMARK LM7166C имеет хромированное покрытие, которое исключает образование коррозии, ржавчины и известкового налета. Модель рассчитана на длительный срок службы, а также сохраняет первоначальные свойства, так как произведена из качественных, устойчивых к износу и деформации материалов. За счет небольшого размера изделия обеспечивается удобство в процессе монтажа, в том числе в условиях ограниченного пространства. Смеситель оптимален для использования в гостиницах, квартирах или на дачах. Модель предназначена для крепления к биде. Удалять загрязнения с изделия можно с помощью мягкой влажной салфетки и специального средства.
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