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Смеситель для раковины Lemark Linara LM0406C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Lemark Linara LM0406C

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Смеситель для раковины Lemark Linara LM0406C - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Linara LM0406C - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Linara LM0406C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Высота излива
100
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины Lemark Linara LM0406C - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Linara LM0406C - фото 2
  • Смеситель для раковины Lemark Linara LM0406C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
6 987 руб.  8 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204322
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
16.7
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
каскадная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Linara LM0406C

Удобный монолитный смеситель для ванны с универсальный с фиксированным изливом. Элегантная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Будет работать и дарить вам чувство неповторимого комфорта и уюта.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Linara LM0406C




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
16.7
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
120
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
каскадная
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный монолитный смеситель для ванны с универсальный с фиксированным изливом. Элегантная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Будет работать и дарить вам чувство неповторимого комфорта и уюта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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