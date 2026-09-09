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Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C

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Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C - фото 2
Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C - фото 2
  • Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 843 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204315
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, держатель, шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
2.18

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C

Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C имеет практичную однозахватную конструкцию, благодаря которой кран удобно открывать даже намыленными руками. За простоту переключения воды отвечает дивертор со встроенными керамическими пластинами. Корпус модели монтируется непосредственно на стену. Латунь и хром, которые использованы для изготовления, обеспечивают приспособлению продолжительный срок службы. Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C дополнен душевым шлангом с лейкой диаметром 10 см. Это значит, что для водных процедур вам больше ничего не потребуется.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, держатель, шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C имеет практичную однозахватную конструкцию, благодаря которой кран удобно открывать даже намыленными руками. За простоту переключения воды отвечает дивертор со встроенными керамическими пластинами. Корпус модели монтируется непосредственно на стену. Латунь и хром, которые использованы для изготовления, обеспечивают приспособлению продолжительный срок службы. Смеситель для ванны Lemark Nero LM0214C дополнен душевым шлангом с лейкой диаметром 10 см. Это значит, что для водных процедур вам больше ничего не потребуется.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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