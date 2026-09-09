Набор инструментов Stels 14104
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Stels 14104
Ключ трещоточный 1/2. Ключ трещоточный 1/4. Головки торцевые 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32. Головки торцевые 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Головки торцевые 1/4, удлиненные: 5, 6, 7, 8, 9. Ключи комбинированные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19. Кардан 1/2. Кардан 1/4. Удлинитель 1/2. Удлинитель 1/4. Отвертка-держатель 1/4. Переходник для бит 1/4. Набор шестигранных ключей: 1.5 мм, 2.0 мм, 3 мм, 3.5 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм. Головки свечные 16 мм и 21 мм. Вороток Т-образный 1/2. Биты: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T40, SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3. Пассатижи. Клещи переставные. Молоток, масса головки 0,3 кг. Отвертки: SL6 x 100, SL6,5 x 38, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 200.
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