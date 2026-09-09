Водонагреватель Thermex Blitz IBL 10 O
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
12
Установка
вертикальная
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202104
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
ограничение температуры нагрева
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
12
Установка
вертикальная
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
нет
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Габариты (ВxШxГ), см
29x43x29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х39
Вес, кг.
7
Описание товара Водонагреватель Thermex Blitz IBL 10 O
Накопительный электрический водонагреватель. Установка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
ограничение температуры нагрева
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
12
Установка
вертикальная
Развернуть
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
нет
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Габариты (ВxШxГ), см
29x43x29
Страна производитель
Китай
Накопительный электрический водонагреватель. Установка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Thermex Blitz IBL 10 O - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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