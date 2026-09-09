Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 198061
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слот для дополнительного внутреннего сервера печати
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х50х40
Вес, кг.
18.7
Описание товара Принтер Kyocera Ecosys P2040DN
Если Вы ищите быстрый, надежный и универсальный черно-белый принтер формата А4 для офиса, то Вам следует обратить внимание на одну из моделей нашей новой линейки устройств серии ECOSYS. Хотите еще больше? Тогда новые устройства P2040 - это то, что Вам нужно. Минимальное время выхода первого отпечатка и улучшенная скорость печать до 40 страниц в минуту в сочетании с функциональностью двусторонней печати в стандартной комплектации, сетевой совместимостью и высокой подающей емкостью в стандартной комплектации позволят Вам повысить качество Вашего документооборота, а долговечные энергоэффективные компоненты устройств станут залогом низкой общей стоимости владения. Ну и конечно, устройства KYOCERA традиционно отличаются образцовой надежностью и производительностью, отвечающей самым высоким ожиданиям.
слот для дополнительного внутреннего сервера печати
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Если Вы ищите быстрый, надежный и универсальный черно-белый принтер формата А4 для офиса, то Вам следует обратить внимание на одну из моделей нашей новой линейки устройств серии ECOSYS. Хотите еще больше? Тогда новые устройства P2040 - это то, что Вам нужно. Минимальное время выхода первого отпечатка и улучшенная скорость печать до 40 страниц в минуту в сочетании с функциональностью двусторонней печати в стандартной комплектации, сетевой совместимостью и высокой подающей емкостью в стандартной комплектации позволят Вам повысить качество Вашего документооборота, а долговечные энергоэффективные компоненты устройств станут залогом низкой общей стоимости владения. Ну и конечно, устройства KYOCERA традиционно отличаются образцовой надежностью и производительностью, отвечающей самым высоким ожиданиям.
Принтер Kyocera Ecosys P2040DN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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