Patti Smith - Outside Society - Best Of (0889854384616) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
OUTSIDE SOCIETY
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 192205
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854384616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
OUTSIDE SOCIETY
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Gloria, Free Money, Ain't It Strange, Pissing In A River, Because The Night, Rock N Roll Nigger, Dancing Barefoot, Frederick, So You Want To Be A Rock N Roll Star, People Have The Power, Up There Down There, Beneath The Southern Cross, Summer Cannibals, 1959, Glitter In Their Eyes, Lo And Beholden, Smells Like Teen Spirit, Trampin'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Patti Smith - Outside Society - Best Of (0889854384616) виниловая пластинка
Patti Smith - Outside Society - Best Of (0889854384616) виниловая пластинка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854384616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
OUTSIDE SOCIETY
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Gloria, Free Money, Ain't It Strange, Pissing In A River, Because The Night, Rock N Roll Nigger, Dancing Barefoot, Frederick, So You Want To Be A Rock N Roll Star, People Have The Power, Up There Down There, Beneath The Southern Cross, Summer Cannibals, 1959, Glitter In Their Eyes, Lo And Beholden, Smells Like Teen Spirit, Trampin'
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Patti Smith - Outside Society - Best Of (0889854384616) виниловая пластинка
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Patti Smith - Outside Society - Best Of (0889854384616) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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