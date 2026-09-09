Top.Mail.Ru
Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2 - фото 1
Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2 - фото 2
Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
  • Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2 - фото 1
  • Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2 - фото 2
  • Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189372
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Зрительная труба
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х7
Вес, г.
550

Описание товара Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2

Зрительная труба для любителей стильных вещей и исторических реплик. Труба сделана из латуни, покрыта кожей. Просветленная оптика из стекла BK-7 передает четкое и детализированное изображение без искажений.

Отзывы о товаре Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Зрительная труба
Страна производитель
Китай
Описание
Зрительная труба для любителей стильных вещей и исторических реплик. Труба сделана из латуни, покрыта кожей. Просветленная оптика из стекла BK-7 передает четкое и детализированное изображение без искажений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...