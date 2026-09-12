Зрительная труба Veber Defence 16-48х65WP с сеткой
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Характеристики
Тип товара
Зрительные трубы
Назначение
для наблюдения за наземными объектами
Увеличение, крат
48x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666630
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зрительные трубы
Материал оптики
стекло
Минимальная дистанция фокусировки
6
Назначение
для наблюдения за наземными объектами
Диаметр объектива, мм
65
Увеличение, крат
48x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
47
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х11
Вес, кг.
1.7
Описание товара Зрительная труба Veber Defence 16-48х65WP с сеткой
Veber Defence 16-48х65WP с сеткой – зрительная труба с плавным переменным увеличением от 16 до 48х, диаметром объектива 50 мм и угловым окуляром. Многослойное просветление оптики, большой диаметр объектива и влагозащищенный корпус позволят вести наблюдение даже при слабом освещении и в неблагоприятных погодных условиях. Зрительная труба с большой кратностью увеличения 16х-48х предназначена для наблюдения за удаленными объектами. Veber Defence 16-48х65WP станет отличным решением для путешественников, наблюдателей за живой природой, в том числе для бёрдвотчинга, а также охраны периметра или охоты с вышки.
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Бренд
Тип товара
Зрительные трубы
Материал оптики
стекло
Минимальная дистанция фокусировки
6
Назначение
для наблюдения за наземными объектами
Диаметр объектива, мм
65
Увеличение, крат
48x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
47
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Veber Defence 16-48х65WP с сеткой – зрительная труба с плавным переменным увеличением от 16 до 48х, диаметром объектива 50 мм и угловым окуляром. Многослойное просветление оптики, большой диаметр объектива и влагозащищенный корпус позволят вести наблюдение даже при слабом освещении и в неблагоприятных погодных условиях. Зрительная труба с большой кратностью увеличения 16х-48х предназначена для наблюдения за удаленными объектами. Veber Defence 16-48х65WP станет отличным решением для путешественников, наблюдателей за живой природой, в том числе для бёрдвотчинга, а также охраны периметра или охоты с вышки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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