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Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50

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Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 - фото 1
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 - фото 2
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 - фото 3
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Увеличение, крат
45x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
20
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 - фото 1
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 - фото 2
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 - фото 3
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189420
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло
Минимальная дистанция фокусировки
8
Назначение
для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
45x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
20
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х12
Вес, кг.
1

Описание товара Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50

Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 создана специально для максимально комфортных и подробных наблюдений за удаленными объектами. Лучше всего ее использовать для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов. В зрительной трубе установлен панкратический объектив, благодаря которому увеличение можно изменять в диапазоне от 15 до 45 крат. Оптическая схема создана из стеклянных элементов. На линзы нанесено просветляющее покрытие, а окуляр установлен наклонно. По всему полю зрения вы будете видеть четкую и контрастную картинку в естественных цветах. Вести наблюдения будет удобно даже за объектами в околозенитной области.

Отзывы о товаре Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло
Минимальная дистанция фокусировки
8
Назначение
для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
45x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
20
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 создана специально для максимально комфортных и подробных наблюдений за удаленными объектами. Лучше всего ее использовать для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов. В зрительной трубе установлен панкратический объектив, благодаря которому увеличение можно изменять в диапазоне от 15 до 45 крат. Оптическая схема создана из стеклянных элементов. На линзы нанесено просветляющее покрытие, а окуляр установлен наклонно. По всему полю зрения вы будете видеть четкую и контрастную картинку в естественных цветах. Вести наблюдения будет удобно даже за объектами в околозенитной области.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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