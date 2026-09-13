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Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70

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Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 1
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 2
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 3
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 4
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 5
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 6
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 7
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 8
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 9
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 10
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 11
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Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 13
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 14
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для наблюдения
Увеличение, крат
20-60
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
44-22
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 1
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 2
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 3
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 4
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 5
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 6
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 7
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 8
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 9
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 10
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 11
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 12
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 13
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 14
  • Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722777
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
6
Назначение
для наблюдения
Диаметр объектива, мм
80
Увеличение, крат
20-60
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
44-22
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х17х12
Вес, кг.
1.69

Описание товара Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70

Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 – это монокулярный оптический прибор с увеличением 20–60 крат и диаметром объектива 70 мм, который подходит для статичных наблюдений на дальние расстояния и станет надежным спутником для любителей природы, охотников, моряков и даже начинающих астрономов. С помощью зрительной трубы можно рассмотреть множество деталей далеких объектов и в полной мере насладиться красотой окружающего мира.

Отзывы о товаре Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
6
Назначение
для наблюдения
Диаметр объектива, мм
80
Увеличение, крат
20-60
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
44-22
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 70 – это монокулярный оптический прибор с увеличением 20–60 крат и диаметром объектива 70 мм, который подходит для статичных наблюдений на дальние расстояния и станет надежным спутником для любителей природы, охотников, моряков и даже начинающих астрономов. С помощью зрительной трубы можно рассмотреть множество деталей далеких объектов и в полной мере насладиться красотой окружающего мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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