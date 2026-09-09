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Лунный фильтр Sky-Watcher 1,25” купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лунный фильтр Sky-Watcher 1,25”

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Лунный фильтр Sky-Watcher 1,25” - фото 1
Лунный фильтр Sky-Watcher 1,25” - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лунный фильтр
  • Лунный фильтр Sky-Watcher 1,25” - фото 1
  • Лунный фильтр Sky-Watcher 1,25” - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189128
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Лунный фильтр
Особенности
для телескопов с посадочным диаметром 1,25”
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Лунный фильтр Sky-Watcher 1,25”

Лунный фильтр – это незаменимый аксессуар для наблюдения Луны. Фильтр устанавливается на окуляры диаметром 1,25 дюйма. Лунный фильтр отсекает лишнее свечение и снижает яркость объекта.

Отзывы о товаре Лунный фильтр Sky-Watcher 1,25”




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Лунный фильтр
Особенности
для телескопов с посадочным диаметром 1,25”
Страна производитель
Китай
Описание
Лунный фильтр – это незаменимый аксессуар для наблюдения Луны. Фильтр устанавливается на окуляры диаметром 1,25 дюйма. Лунный фильтр отсекает лишнее свечение и снижает яркость объекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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