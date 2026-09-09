Fugees - Score (coloured) (0190758835013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 185111
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fugees - Score (coloured) (0190758835013) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Red Intro
|A2
|How Many Mics
|A3
|Ready Or Not
|A4
|Zealots
|A5
|The Beast
|B1
|Fu-Gee-La
|B2
|Family Business
|B3
|Killing Me Softly With His Song
|C1
|The Score
|C2
|The Mask
|C3
|Cowboys
|D1
|No Woman, No Cry
|D2
|Manifest / Outro
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Red Intro
|A2
|How Many Mics
|A3
|Ready Or Not
|A4
|Zealots
|A5
|The Beast
|B1
|Fu-Gee-La
|B2
|Family Business
|B3
|Killing Me Softly With His Song
|C1
|The Score
|C2
|The Mask
|C3
|Cowboys
|D1
|No Woman, No Cry
|D2
|Manifest / Outro
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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