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Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка

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Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 1
Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 2
Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 3
Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 4
Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 5
Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 6
Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
BREAD
Альбом (сингл)
The Best Of Bread
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 1
  • Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 2
  • Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 3
  • Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 4
  • Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 5
  • Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 6
  • Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184805
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497859146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
BREAD
Альбом (сингл)
The Best Of Bread
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Make It With You, Everything I Own, Diary, Baby Im-A Want You, It Dont Matter To Me, If, Mother Freedom, Down On My Knees, Too Much Love, Let Your Love Go, Look What Youve Done, Truckin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка

Track List

A1Make It With You3:15
A2Everything I Own3:06
A3Diary3:05
A4Baby I'm-A Want You2:25
A5It Don't Matter To Me2:41
A6If2:3
B1Mother Freedom2:55
B2Down On My Knees2:44
B3Too Much Love2:45
B4Let Your Love Go2:25
B5Look What You've Done3:10
B6Truckin'2:31

Отзывы о товаре Bread - The Best Of Bread (0603497859146) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497859146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
BREAD
Альбом (сингл)
The Best Of Bread
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Make It With You, Everything I Own, Diary, Baby Im-A Want You, It Dont Matter To Me, If, Mother Freedom, Down On My Knees, Too Much Love, Let Your Love Go, Look What Youve Done, Truckin
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание

Track List

A1Make It With You3:15
A2Everything I Own3:06
A3Diary3:05
A4Baby I'm-A Want You2:25
A5It Don't Matter To Me2:41
A6If2:3
B1Mother Freedom2:55
B2Down On My Knees2:44
B3Too Much Love2:45
B4Let Your Love Go2:25
B5Look What You've Done3:10
B6Truckin'2:31
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Отзывы


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