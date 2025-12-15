Картридж Cactus CS-TN241M для Brother HL-3170CDW, пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3170CDW
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181223
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3170CDW
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х7
Вес, г.
633
Описание товара Картридж Cactus CS-TN241M для Brother HL-3170CDW, пурпурный
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-TN241M предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Br...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитБлок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L250...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой
-
В наличииЦена 640 руб. 970 руб.160 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN321C Cyan
-
В наличииЦена 640 руб. 890 руб.160 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN321M Magenta
-
В наличииЦена 640 руб. 900 руб.160 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN321Y Yellow
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКартридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитФотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 305...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКартридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122...
-
В наличииЦена 840 руб. 1 290 руб.210 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN421M пурпурный (1800стр.) для Brot...
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3170CDW
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-TN241M предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упаковка стандартная, не нарушена. На мой Brother dcp 9020cdw совместимость полная, качество печати на чёрном картридже отличное, различий с оригиналом не заметил. Использую картриджи этой фирмы не в первый раз и Вам советую. Спасибо продавцу за товар!
Достоинства:
Комментарий:
товар как товар. Нам нужен мы покупаем. Всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая замена оригиналу. Всё устраивает, печатает удовлетворительным качеством.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, беру картриджи только этого производителя, не подводит
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, картридж идеально подошёл, печать отличная. Рекомендую
Картридж Cactus CS-TN241M для Brother HL-3170CDW, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-TN241M для Brother HL-3170CDW, пурпурный
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упаковка стандартная, не нарушена. На мой Brother dcp 9020cdw совместимость полная, качество печати на чёрном картридже отличное, различий с оригиналом не заметил. Использую картриджи этой фирмы не в первый раз и Вам советую. Спасибо продавцу за товар!
Достоинства:
Комментарий:
товар как товар. Нам нужен мы покупаем. Всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая замена оригиналу. Всё устраивает, печатает удовлетворительным качеством.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, беру картриджи только этого производителя, не подводит
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, картридж идеально подошёл, печать отличная. Рекомендую