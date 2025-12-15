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Картридж Cactus CS-TN241M для Brother HL-3170CDW, пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-TN241M для Brother HL-3170CDW, пурпурный

5 Отзывы
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Картридж Cactus CS-TN241M для Brother HL-3170CDW, пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3170CDW
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181223
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3170CDW
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х7
Вес, г.
633

Описание товара Картридж Cactus CS-TN241M для Brother HL-3170CDW, пурпурный

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-TN241M предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-TN241M для Brother HL-3170CDW, пурпурный

Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упаковка стандартная, не нарушена. На мой Brother dcp 9020cdw совместимость полная, качество печати на чёрном картридже отличное, различий с оригиналом не заметил. Использую картриджи этой фирмы не в первый раз и Вам советую. Спасибо продавцу за товар!
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар как товар. Нам нужен мы покупаем. Всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая замена оригиналу. Всё устраивает, печатает удовлетворительным качеством.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, беру картриджи только этого производителя, не подводит
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Оксана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя, картридж идеально подошёл, печать отличная. Рекомендую



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3170CDW
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-TN241M предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упаковка стандартная, не нарушена. На мой Brother dcp 9020cdw совместимость полная, качество печати на чёрном картридже отличное, различий с оригиналом не заметил. Использую картриджи этой фирмы не в первый раз и Вам советую. Спасибо продавцу за товар!
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар как товар. Нам нужен мы покупаем. Всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая замена оригиналу. Всё устраивает, печатает удовлетворительным качеством.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, беру картриджи только этого производителя, не подводит
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Оксана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя, картридж идеально подошёл, печать отличная. Рекомендую


Картридж Cactus CS-TN241M для Brother HL-3170CDW, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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