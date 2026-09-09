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Миксер ручной Scarlett SC-HM40S05 200Вт белый/зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер ручной Scarlett SC-HM40S05 200Вт белый/зеленый

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Миксер ручной Scarlett SC-HM40S05 200Вт белый/зеленый - фото 1
Миксер ручной Scarlett SC-HM40S05 200Вт белый/зеленый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
  • Миксер ручной Scarlett SC-HM40S05 200Вт белый/зеленый - фото 1
  • Миксер ручной Scarlett SC-HM40S05 200Вт белый/зеленый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 176579
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Миксеры
Вес, г.
742

Описание товара Миксер ручной Scarlett SC-HM40S05 200Вт белый/зеленый

Миксер SCARLETT SC-HM40S05 имеет 7 скоростных режимов. Скорость, с которой вращаются насадки в миксере, является одной из главных технических характеристик. Каждому виду смешиваемых продуктов соответствует своя скорость обработки, что значительно усиливает скорость и эффективность приготовления. Например, сухие ингредиенты смешивают на низких скоростях, так как на высокой скорости они могут разлетаться. Яйца, тесто, жидкие ингредиенты лучше смешивать на высоких скоростях, так как на низкой скорости они могут перемешаться не достаточно тщательно.

Отзывы о товаре Миксер ручной Scarlett SC-HM40S05 200Вт белый/зеленый




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Миксеры
Описание
Миксер SCARLETT SC-HM40S05 имеет 7 скоростных режимов. Скорость, с которой вращаются насадки в миксере, является одной из главных технических характеристик. Каждому виду смешиваемых продуктов соответствует своя скорость обработки, что значительно усиливает скорость и эффективность приготовления. Например, сухие ингредиенты смешивают на низких скоростях, так как на высокой скорости они могут разлетаться. Яйца, тесто, жидкие ингредиенты лучше смешивать на высоких скоростях, так как на низкой скорости они могут перемешаться не достаточно тщательно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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