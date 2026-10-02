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OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка

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OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 1
OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 2
OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 3
OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 4
OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 5
OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 6
OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade Runner
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 166112
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646122110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade Runner
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Titles, Blush Response, Wait For Me, Rachels Song, Love Theme, One More Kiss, Dear, Blade Runner Blues, Memories Of Green, Tales Of The Future, Damask Rose, Blade Runner (End Titles), Tears In Rain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка

Track List

A1Main Titles
A2Blush Response
A3Wait For Me
A4Rachel's Song
A5Love Theme
A6One More Kiss, Dear
B1Blade Runner Blues
B2Memories Of Green
B3Tales Of The Future
B4Damask Rose
B5Blade Runner [End Titles]
B6Tears In Rain



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646122110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade Runner
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Titles, Blush Response, Wait For Me, Rachels Song, Love Theme, One More Kiss, Dear, Blade Runner Blues, Memories Of Green, Tales Of The Future, Damask Rose, Blade Runner (End Titles), Tears In Rain
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Main Titles
A2Blush Response
A3Wait For Me
A4Rachel's Song
A5Love Theme
A6One More Kiss, Dear
B1Blade Runner Blues
B2Memories Of Green
B3Tales Of The Future
B4Damask Rose
B5Blade Runner [End Titles]
B6Tears In Rain


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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