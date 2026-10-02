OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade Runner
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 166112
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646122110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade Runner
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Titles, Blush Response, Wait For Me, Rachels Song, Love Theme, One More Kiss, Dear, Blade Runner Blues, Memories Of Green, Tales Of The Future, Damask Rose, Blade Runner (End Titles), Tears In Rain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Main Titles
|A2
|Blush Response
|A3
|Wait For Me
|A4
|Rachel's Song
|A5
|Love Theme
|A6
|One More Kiss, Dear
|B1
|Blade Runner Blues
|B2
|Memories Of Green
|B3
|Tales Of The Future
|B4
|Damask Rose
|B5
|Blade Runner [End Titles]
|B6
|Tears In Rain
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646122110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade Runner
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Titles, Blush Response, Wait For Me, Rachels Song, Love Theme, One More Kiss, Dear, Blade Runner Blues, Memories Of Green, Tales Of The Future, Damask Rose, Blade Runner (End Titles), Tears In Rain
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Main Titles
|A2
|Blush Response
|A3
|Wait For Me
|A4
|Rachel's Song
|A5
|Love Theme
|A6
|One More Kiss, Dear
|B1
|Blade Runner Blues
|B2
|Memories Of Green
|B3
|Tales Of The Future
|B4
|Damask Rose
|B5
|Blade Runner [End Titles]
|B6
|Tears In Rain
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Blade Runner (Vangelis) (0825646122110) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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