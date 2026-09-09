Батарейка Duracell CR123A (1шт.)
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Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%490 руб. 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 163863
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
84
Описание товара Батарейка Duracell CR123A (1шт.)
Обеспечивают надежный и долговечный заряд для Вашей фотоаппаратуры. При хранении батареек технология Duralock Power Preserve гарантирует сохранение заряда до 10 лет, так что Вы можете быть уверены, что эти литиевые фотобатарейки будут наготове, когда Вам понадобится энергия.
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Обеспечивают надежный и долговечный заряд для Вашей фотоаппаратуры. При хранении батареек технология Duralock Power Preserve гарантирует сохранение заряда до 10 лет, так что Вы можете быть уверены, что эти литиевые фотобатарейки будут наготове, когда Вам понадобится энергия.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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