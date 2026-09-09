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Батарейка Duracell CR123A (1шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка Duracell CR123A (1шт.)

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Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 1
Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 2
Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 1
  • Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 2
  • Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
490 руб.  990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 163863
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Характеристики

Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
84

Описание товара Батарейка Duracell CR123A (1шт.)

Обеспечивают надежный и долговечный заряд для Вашей фотоаппаратуры. При хранении батареек технология Duralock Power Preserve гарантирует сохранение заряда до 10 лет, так что Вы можете быть уверены, что эти литиевые фотобатарейки будут наготове, когда Вам понадобится энергия.

Отзывы о товаре Батарейка Duracell CR123A (1шт.)




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Характеристики
Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивают надежный и долговечный заряд для Вашей фотоаппаратуры. При хранении батареек технология Duralock Power Preserve гарантирует сохранение заряда до 10 лет, так что Вы можете быть уверены, что эти литиевые фотобатарейки будут наготове, когда Вам понадобится энергия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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