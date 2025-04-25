Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 162957
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Silver
Сотовый телефон BQ 2430 Tank Power с поддержкой 2 SIM имеет Bluetooth-интерфейс для синхронизации с внешними устройствами. Модель оборудована основной камерой с разрешением матрицы 0.3 Мп и поддержкой записи видеороликов. Конструкцией предусмотрен слот для карт microSD или microSDHC, которые расширяют объем встроенной памяти до 64 ГБ.
Аккумулятор BQ 2430 Tank Power емкостью 4000 мАч поддерживает функцию Power-Bank для восполнения энергии электронных устройств без подключения к сети. Встроенный FM-тюнер и MP3-плеер открывают доступ к различным композициям. Трансляция данных производится на цветном 2.4-дюймовом дисплее. Укрепленный корпус из пластика устойчив к появлению трещин и царапин.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Silver
Источник: Яндекс Маркет
Макс
Достоинства:
цена, прочность
Недостатки:
нет
Комментарий:
Для ребенка самое то, чтобы был на связи
Источник: Яндекс Маркет
Алексей
Достоинства:
цена
Недостатки:
за эти деньги нет
Комментарий:
Норм телефон, в качестве второй звонилки самое то.
Источник: Яндекс Маркет
Светик
Достоинства:
цена, звук, размер
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брала маме, в смартфонах она не понимает ничего. Связь держит и цена устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
Алла
Достоинства:
работает, звонит, связь держит
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брала сыну. Хороший аккумулятор, не волнуюсь что разрядится, поэтому всегда могу быть на связи.
Источник: Яндекс Маркет
Татьяна П
Достоинства:
Цена
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брала ребенку, все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
Сергей К
Достоинства:
Батарея. Нет, не так. БАТАРЕИЩЕ!!! Фонарик. Нет, не так. ФОНАРИЩЕ!!! Очень удобная система блокировки. Радио без наушников. ОЧЕНЬ громкий. Возможность использовать как PowerBank. Расцветка "камуфляж".
Недостатки:
Некрасивый интерфейс. Нестандартный "длинный" штекер microUSB зарядки (обычный не подойдет). Отсутствие водонепроницаемости.
Комментарий:
Это телефон которого МНОГО. Реально много. Настолько, что писать про него хочется ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Он большой, в кармане джинсов носить неудобно. А вот в кармане туристических брюк - вполне. Сдвоенный фонарь светит так, что не всякий отдельно взятый тактический фонарик справится. Очень мощный. Батарею посадить не удалось ни разу, был он у меня где-то месяц, потом потерял :( Громкое радио работает без наушников. Достаточно прочный (но явно не противоударный), ронял - раскрывался корпус, вылетала батарея. Кривое меню меня не напрягала, т.к. я в него не залезал практически, назначив все функции на "быстрые кнопки". Очень понравилось то, что фонарик включается отдельной кнопкой даже.... при ВЫКЛЮЧЕННОМ телефоне! Кнопка блокировки вынесена отдельно на бок аппарата. Кстати в рюкзаке разблокируется сам и начинает жалобно попискивать при ходьбе ))) Аппарат в использовании удобен. В городе не очень, а вот на природе и в путешествиях - самое оно!
Сотовый телефон BQ 2430 Tank Power с поддержкой 2 SIM имеет Bluetooth-интерфейс для синхронизации с внешними устройствами. Модель оборудована основной камерой с разрешением матрицы 0.3 Мп и поддержкой записи видеороликов. Конструкцией предусмотрен слот для карт microSD или microSDHC, которые расширяют объем встроенной памяти до 64 ГБ.
Аккумулятор BQ 2430 Tank Power емкостью 4000 мАч поддерживает функцию Power-Bank для восполнения энергии электронных устройств без подключения к сети. Встроенный FM-тюнер и MP3-плеер открывают доступ к различным композициям. Трансляция данных производится на цветном 2.4-дюймовом дисплее. Укрепленный корпус из пластика устойчив к появлению трещин и царапин.
Комментарий:
Для ребенка самое то, чтобы был на связи
Источник: Яндекс Маркет
Алексей
Достоинства:
цена
Недостатки:
за эти деньги нет
Комментарий:
Норм телефон, в качестве второй звонилки самое то.
Источник: Яндекс Маркет
Светик
Достоинства:
цена, звук, размер
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брала маме, в смартфонах она не понимает ничего. Связь держит и цена устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
Алла
Достоинства:
работает, звонит, связь держит
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брала сыну. Хороший аккумулятор, не волнуюсь что разрядится, поэтому всегда могу быть на связи.
Источник: Яндекс Маркет
Татьяна П
Достоинства:
Цена
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брала ребенку, все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
Сергей К
Достоинства:
Батарея. Нет, не так. БАТАРЕИЩЕ!!! Фонарик. Нет, не так. ФОНАРИЩЕ!!! Очень удобная система блокировки. Радио без наушников. ОЧЕНЬ громкий. Возможность использовать как PowerBank. Расцветка "камуфляж".
Недостатки:
Некрасивый интерфейс. Нестандартный "длинный" штекер microUSB зарядки (обычный не подойдет). Отсутствие водонепроницаемости.
Комментарий:
Это телефон которого МНОГО. Реально много. Настолько, что писать про него хочется ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Он большой, в кармане джинсов носить неудобно. А вот в кармане туристических брюк - вполне. Сдвоенный фонарь светит так, что не всякий отдельно взятый тактический фонарик справится. Очень мощный. Батарею посадить не удалось ни разу, был он у меня где-то месяц, потом потерял :( Громкое радио работает без наушников. Достаточно прочный (но явно не противоударный), ронял - раскрывался корпус, вылетала батарея. Кривое меню меня не напрягала, т.к. я в него не залезал практически, назначив все функции на "быстрые кнопки". Очень понравилось то, что фонарик включается отдельной кнопкой даже.... при ВЫКЛЮЧЕННОМ телефоне! Кнопка блокировки вынесена отдельно на бок аппарата. Кстати в рюкзаке разблокируется сам и начинает жалобно попискивать при ходьбе ))) Аппарат в использовании удобен. В городе не очень, а вот на природе и в путешествиях - самое оно!
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Camo Silver
Достоинства:
цена, прочность
Недостатки:
нет
Комментарий:
Для ребенка самое то, чтобы был на связи
Достоинства:
цена
Недостатки:
за эти деньги нет
Комментарий:
Норм телефон, в качестве второй звонилки самое то.
Достоинства:
цена, звук, размер
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брала маме, в смартфонах она не понимает ничего. Связь держит и цена устраивает.
Достоинства:
работает, звонит, связь держит
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брала сыну. Хороший аккумулятор, не волнуюсь что разрядится, поэтому всегда могу быть на связи.
Достоинства:
Цена
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брала ребенку, все устраивает
Достоинства:
Батарея. Нет, не так. БАТАРЕИЩЕ!!! Фонарик. Нет, не так. ФОНАРИЩЕ!!! Очень удобная система блокировки. Радио без наушников. ОЧЕНЬ громкий. Возможность использовать как PowerBank. Расцветка "камуфляж".
Недостатки:
Некрасивый интерфейс. Нестандартный "длинный" штекер microUSB зарядки (обычный не подойдет). Отсутствие водонепроницаемости.
Комментарий:
Это телефон которого МНОГО. Реально много. Настолько, что писать про него хочется ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Он большой, в кармане джинсов носить неудобно. А вот в кармане туристических брюк - вполне. Сдвоенный фонарь светит так, что не всякий отдельно взятый тактический фонарик справится. Очень мощный. Батарею посадить не удалось ни разу, был он у меня где-то месяц, потом потерял :( Громкое радио работает без наушников. Достаточно прочный (но явно не противоударный), ронял - раскрывался корпус, вылетала батарея. Кривое меню меня не напрягала, т.к. я в него не залезал практически, назначив все функции на "быстрые кнопки". Очень понравилось то, что фонарик включается отдельной кнопкой даже.... при ВЫКЛЮЧЕННОМ телефоне! Кнопка блокировки вынесена отдельно на бок аппарата. Кстати в рюкзаке разблокируется сам и начинает жалобно попискивать при ходьбе ))) Аппарат в использовании удобен. В городе не очень, а вот на природе и в путешествиях - самое оно!