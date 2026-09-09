Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 156554
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
400-640
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х13
Вес, г.
930
Описание товара Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Orange Апельсин
С микроскопом Levenhuk LabZZ M101 вашего ребенка ждет множество удивительных открытий! С его помощью можно узнать, как устроены насекомые, из чего состоят растения, как выглядят не видимые невооруженным глазом организмы и многое другое. В комплект входит набор для проведения интересных опытов – маленькому исследователю не придется скучать. Микроскоп выпускается в ярко-голубом полупрозрачном корпусе необычной формы – такой презент не оставит ребенка равнодушным.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
400-640
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
С микроскопом Levenhuk LabZZ M101 вашего ребенка ждет множество удивительных открытий! С его помощью можно узнать, как устроены насекомые, из чего состоят растения, как выглядят не видимые невооруженным глазом организмы и многое другое. В комплект входит набор для проведения интересных опытов – маленькому исследователю не придется скучать. Микроскоп выпускается в ярко-голубом полупрозрачном корпусе необычной формы – такой презент не оставит ребенка равнодушным.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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