Микроскоп Bresser National Geographic 20x, монокулярный
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
естественное освещение
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 233991
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
естественное освещение
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х13
Вес, кг.
1.73
Описание товара Микроскоп Bresser National Geographic 20x, монокулярный
Микроскоп Bresser National Geographic 20x предназначен для изучения листьев, монет, минералов и других объектов окружающего мира высотой до 80 мм. Он отлично подойдет для научного хобби и знакомства с основами биологии. Микроскоп станет прекрасным подарком ребенку, которого интересует, как устроен окружающий мир.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
естественное освещение
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Микроскоп Bresser National Geographic 20x предназначен для изучения листьев, монет, минералов и других объектов окружающего мира высотой до 80 мм. Он отлично подойдет для научного хобби и знакомства с основами биологии. Микроскоп станет прекрасным подарком ребенку, которого интересует, как устроен окружающий мир.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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