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Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0

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Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 - фото 2
Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 - фото 3
Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 - фото 4
Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 - фото 5
Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 - фото 1
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 - фото 2
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 - фото 3
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 - фото 4
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 - фото 5
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540068
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
50-1000
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
300

Описание товара Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0

Микмед WiFi 1000Х 2.0 – портативный цифровой микроскоп с сенсором 2.0 MP и увеличением до 1000х. Устройство позволяет захватывать и передавать фото и видеоизображение в высоком качестве с максимальным разрешением до 1920х1080. Микроскоп оснащен WiFi модулем и встроенным аккумулятором, совместимо со смартфонами и другими мобильными устройствами c Android/IOS, подключается к ПК по USB-интерфейсу. Цифровой микроскоп подходит для наблюдения за плоскими прозрачными и объемными непрозрачными объектами на различных увеличениях. Источник света – 8 белых ярких светодиодов с плавной регулировкой яркости, позволяющие правильно настроить и равномерно распределить освещение на исследуемом объекте, чтобы рассмотреть самые мелкие детали. Светодиоды выдают равномерный (комфортный для глаз) свет без мерцания, при котором возможны четкие записи и длительные наблюдения. Микмед WiFi 1000Х 2.0 может использоваться при выполнении научных исследований, контроля на производстве, косметологических осмотров, оценки ювелирных изделий и много другого. Микроскоп подойдет для личного пользования и с целью знакомства с окружающим микромиром, будет полезен при обучении, занятием хобби, проведении досуга. Благодаря своим компактным размерам и встроенному аккумулятору микроскоп удобен при работе вне лаборатории. Мобильный цифровой микроскоп можно взять с собой куда угодно. Например, с его помощью можно наблюдать за насекомыми в естественной среде или выбирать коллекционный предмет на антикварном рынке. Кроме того, микроскоп будет удобен для стационарного использования – при подключении к ПК не требует дополнительного питания. Конструкция комплектного настольного кронштейна позволит зафиксировать микроскоп для исследования объекта под любым углом, к примеру, во время пайки микросхем или ремонта часовых механизмов.

Отзывы о товаре Цифровой микроскоп Микмед WiFi 1000Х 2.0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
50-1000
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Микмед WiFi 1000Х 2.0 – портативный цифровой микроскоп с сенсором 2.0 MP и увеличением до 1000х. Устройство позволяет захватывать и передавать фото и видеоизображение в высоком качестве с максимальным разрешением до 1920х1080. Микроскоп оснащен WiFi модулем и встроенным аккумулятором, совместимо со смартфонами и другими мобильными устройствами c Android/IOS, подключается к ПК по USB-интерфейсу. Цифровой микроскоп подходит для наблюдения за плоскими прозрачными и объемными непрозрачными объектами на различных увеличениях. Источник света – 8 белых ярких светодиодов с плавной регулировкой яркости, позволяющие правильно настроить и равномерно распределить освещение на исследуемом объекте, чтобы рассмотреть самые мелкие детали. Светодиоды выдают равномерный (комфортный для глаз) свет без мерцания, при котором возможны четкие записи и длительные наблюдения. Микмед WiFi 1000Х 2.0 может использоваться при выполнении научных исследований, контроля на производстве, косметологических осмотров, оценки ювелирных изделий и много другого. Микроскоп подойдет для личного пользования и с целью знакомства с окружающим микромиром, будет полезен при обучении, занятием хобби, проведении досуга. Благодаря своим компактным размерам и встроенному аккумулятору микроскоп удобен при работе вне лаборатории. Мобильный цифровой микроскоп можно взять с собой куда угодно. Например, с его помощью можно наблюдать за насекомыми в естественной среде или выбирать коллекционный предмет на антикварном рынке. Кроме того, микроскоп будет удобен для стационарного использования – при подключении к ПК не требует дополнительного питания. Конструкция комплектного настольного кронштейна позволит зафиксировать микроскоп для исследования объекта под любым углом, к примеру, во время пайки микросхем или ремонта часовых механизмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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