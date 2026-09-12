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Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000)

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Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 1
Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 2
Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 3
Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 4
Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 5
Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 6
Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 7
Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 1
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 2
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 3
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 4
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 5
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 6
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 7
  • Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675404
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Характеристики

Бренд
Bresser
Тип товара
Увеличение, крат
300-1200
Тип микроскопа
биологический
Особенности
цвет корпуса - черный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х21х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000)

Набор начального уровня с телескопом, микроскопом и аксессуарами. Увеличение телескопа 18х-60х. В комплекте штатив. Увеличение микроскопа 300х-1200х. Микроскоп с подсветкой и окуляром 40х, в комплекте набор микропрепаратов.

Отзывы о товаре Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000)




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Характеристики
Бренд
Bresser
Тип товара
Увеличение, крат
300-1200
Тип микроскопа
биологический
Особенности
цвет корпуса - черный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
Описание
Набор начального уровня с телескопом, микроскопом и аксессуарами. Увеличение телескопа 18х-60х. В комплекте штатив. Увеличение микроскопа 300х-1200х. Микроскоп с подсветкой и окуляром 40х, в комплекте набор микропрепаратов.
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Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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