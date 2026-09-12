Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675404
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Увеличение, крат
300-1200
Тип микроскопа
биологический
Особенности
цвет корпуса - черный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х21х10
Вес, кг.
1.8
Описание товара Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000)
Набор начального уровня с телескопом, микроскопом и аксессуарами. Увеличение телескопа 18х-60х. В комплекте штатив. Увеличение микроскопа 300х-1200х. Микроскоп с подсветкой и окуляром 40х, в комплекте набор микропрепаратов.
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Бренд
Тип товара
Увеличение, крат
300-1200
Тип микроскопа
биологический
Особенности
цвет корпуса - черный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
Набор начального уровня с телескопом, микроскопом и аксессуарами. Увеличение телескопа 18х-60х. В комплекте штатив. Увеличение микроскопа 300х-1200х. Микроскоп с подсветкой и окуляром 40х, в комплекте набор микропрепаратов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Набор микроскоп и телескоп BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x (91-18000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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