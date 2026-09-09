Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209787
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
300-1200
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х12
Вес, кг.
2.34
Описание товара Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x, в кейсе
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x – подходит для изучения прозрачных образцов по методу светлого поля в проходящем свете. Его можно использовать с готовыми микропрепаратами или образцами, созданными самостоятельно. В комплект поставки уже включен набор для опытов, содержащий большое количество аксессуаров. Микроскоп имеет монокулярную насадку, наклон которой можно регулировать. Осветительная система микроскопа состоит из зеркала и галогенной лампы.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
300-1200
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x – подходит для изучения прозрачных образцов по методу светлого поля в проходящем свете. Его можно использовать с готовыми микропрепаратами или образцами, созданными самостоятельно. В комплект поставки уже включен набор для опытов, содержащий большое количество аксессуаров. Микроскоп имеет монокулярную насадку, наклон которой можно регулировать. Осветительная система микроскопа состоит из зеркала и галогенной лампы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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